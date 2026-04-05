Москва5 апр Вести.Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте Республики Дагестан из-за сильных дождей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий… Также фиксируется сход грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города отметили в сообщении

Там также отметили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Ранее, в пятницу, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал ИС "Вести", что жителям Дербента стоит готовиться к новому потопу. По его словам, всего за выходные в Дербенте выпадет больше двух с половиной месячных норм осадков.