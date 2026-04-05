Москва5 апр Вести.В дагестанском Дербенте после сильных дождей, приведших к паводкам, провели гиперхлорирование воды, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

ЕОРД (Единый оператор Республики Дагестан - прим. ТАСС) филиал "Дербентский водоканал" извещает: ливневые дожди привели к обильным паводкам. Вследствие этого произведено гиперхлорирование бассейнов Кайтаг-Дербентского, Самур-Дербентского водоводов отметили в сообщении

Там также порекомендовали жителям в ближайшие несколько дней кипятить воду перед употреблением.

Ранее сообщалось, что селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте из-за проливных дождей. Также фиксируется сход грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города.