Уровень воды снизился почти на всех на улицах Дербента

В Дербенте уровень воды упал практически на всех улицах

Москва5 апр Вести.Вода, стоявшая на улицах Дербента, постепенно уходит в ливневые канализации, сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы администрации города Тельмана Раджабова.

В Дербенте практически на всех улицах, где наблюдалось поднятие уровня воды на дорогах, вода спала - ушла в ливневки. Если осадки не усилятся, будем надеяться, что отделались испугом отметил Раджабов

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

"Дербентский водоканал" провел гиперхлорирование бассейнов Кайтаг-Дербентского, Самур-Дербентского водоводов. Жителям порекомендовали в ближайшие несколько дней кипятить воду перед употреблением.