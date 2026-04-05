Москва5 апрВести.Вода, стоявшая на улицах Дербента, постепенно уходит в ливневые канализации, сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы администрации города Тельмана Раджабова.
В Дербенте практически на всех улицах, где наблюдалось поднятие уровня воды на дорогах, вода спала - ушла в ливневки. Если осадки не усилятся, будем надеяться, что отделались испугомотметил Раджабов
Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
"Дербентский водоканал" провел гиперхлорирование бассейнов Кайтаг-Дербентского, Самур-Дербентского водоводов. Жителям порекомендовали в ближайшие несколько дней кипятить воду перед употреблением.