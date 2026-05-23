Коков: уровень воды в селении Псыгансу идет на спад

Москва23 мая Вести.В селении Псыгансу Кабардино-Балкарской Республики падает уровень воды на фоне подтопления улицы Центральной. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков.

Он отметил, что на месте уже находятся глава администрации района Хазрит Тлежуков, а также оперативные группы ГУ МЧС России по КБР и муниципалитета.

В селении Псыгансу ввиду продолжающихся обильных осадков произошло подтопление улицы Центральная. ... В настоящее время уровень воды идет на спад говорится в его канале в MAX

Коков подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее также сообщалось о подтоплениях в населенных пунктах Аушигер, Нартан и Озрек.