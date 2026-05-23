Москва23 маяВести.Из-за продолжающихся обильных дождей, в некоторых селах на территории Кабардино-Балкарии есть подтопления дворовых территорий и автодорог. Об этом в мессенджере МАХ написал глава республики Казбек Коков.
Это, в том числе, населенные пункты Аушигер, Нартан, Озрекуточняется в сообщении
Кроме того, в Терском районе в отдалении от населенных пунктов частично осыпался 120-метровый участок берега реки Терек. Пострадавших и повреждения объектов инфраструктуры нет.
По словам главы республики, оперативные группы МЧС и муниципалитетов несут дежурство во всех проблемных зонах. Ситуация находится на постоянном контроле.