После обильных осадков в селах Кабардино-Балкарии подтоплены дороги и дворы

Москва23 мая Вести.Из-за продолжающихся обильных дождей, в некоторых селах на территории Кабардино-Балкарии есть подтопления дворовых территорий и автодорог. Об этом в мессенджере МАХ написал глава республики Казбек Коков.

Это, в том числе, населенные пункты Аушигер, Нартан, Озрек уточняется в сообщении

Кроме того, в Терском районе в отдалении от населенных пунктов частично осыпался 120-метровый участок берега реки Терек. Пострадавших и повреждения объектов инфраструктуры нет.

По словам главы республики, оперативные группы МЧС и муниципалитетов несут дежурство во всех проблемных зонах. Ситуация находится на постоянном контроле.