Москва16 маяВести.В населенном пункте Герпегеж в Кабардино-Балкарии смыло временную переправу, сообщил в мессенджере MAX глава региона Казбек Коков.
Переправу организовали на время проведения плановой реконструкции основного моста.
В результате выпадения большого количества осадков и, как следствие, поднятия уровня воды в реке, поврежденной оказалась временная переправа в селении Герпегежговорится в заявлении
В результате произошедшего никто не пострадал, на место выехал глава Черекского района КБР и оперативная группа регионального главка МЧС России.