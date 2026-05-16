Временная переправа смыта в КБР в селении Герпегеж

Из-за сильных осадков смыло временную переправу в Герпегеже в КБР

Москва16 мая Вести.В населенном пункте Герпегеж в Кабардино-Балкарии смыло временную переправу, сообщил в мессенджере MAX глава региона Казбек Коков.

Переправу организовали на время проведения плановой реконструкции основного моста.

В результате выпадения большого количества осадков и, как следствие, поднятия уровня воды в реке, поврежденной оказалась временная переправа в селении Герпегеж говорится в заявлении

В результате произошедшего никто не пострадал, на место выехал глава Черекского района КБР и оперативная группа регионального главка МЧС России.