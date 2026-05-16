Более 100 домов заблокировано после разрушения моста в селе Герпегеж в КБР

Москва16 мая Вести.После разрушения моста в селе Герпегеж от снабжения отрезало свыше 100 домов и более 400 жителей.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильные осадки) на территории с.п. Герпегеж поврежден временный внутрипоселковый мост. Отрезанными остались 100 домов (442 человека) сказано в сообщении

Восстановительные работы ведут 10 человек и 2 единицы техники.

В ближайшее время на место доставят и смонтируют временный металлический мост. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения. Газоснабжение подается в штатном режиме.