Москва16 маяВести.После разрушения моста в селе Герпегеж от снабжения отрезало свыше 100 домов и более 400 жителей.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сегодня в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильные осадки) на территории с.п. Герпегеж поврежден временный внутрипоселковый мост. Отрезанными остались 100 домов (442 человека)сказано в сообщении
Восстановительные работы ведут 10 человек и 2 единицы техники.
В ближайшее время на место доставят и смонтируют временный металлический мост. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения. Газоснабжение подается в штатном режиме.