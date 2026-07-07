Москва7 июлВести.В Магаданской области успешно завершилась операция по поиску пятерых путешественников, пропавших при сплаве на реке Армань. Главное управление МЧС России по региону опубликовало видео поисково-спасательных работ в Ольском округе.
В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Арманьговорится в публикации
Во время облета на вертолете Ми-8 спасатели и авиаторы МЧС нашли группу в 30 километрах от точки окончания маршрута. Состояние туристов не вызывало опасений, их оперативно доставили в Магадан.
Причиной задержки стала непредвиденная ситуация: лодка с вещами, среди которых оказался и спутниковый телефон, ушла под воду, и у группы не было возможности подать сигнал бедствия.
Оперативные поиски стали возможными благодаря тому, что путешественники заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС – это позволило спасателям точно определить район поиска.