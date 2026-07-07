МЧС показало видео спасательной операции на реке Армань в Магаданской области

МЧС опубликовало видео поисково-спасательных работ на реке Армань МЧС показало видео спасательной операции на реке Армань в Магаданской области

Москва7 июл Вести.В Магаданской области успешно завершилась операция по поиску пятерых путешественников, пропавших при сплаве на реке Армань. Главное управление МЧС России по региону опубликовало видео поисково-спасательных работ в Ольском округе.

В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань говорится в публикации

Во время облета на вертолете Ми-8 спасатели и авиаторы МЧС нашли группу в 30 километрах от точки окончания маршрута. Состояние туристов не вызывало опасений, их оперативно доставили в Магадан.

Причиной задержки стала непредвиденная ситуация: лодка с вещами, среди которых оказался и спутниковый телефон, ушла под воду, и у группы не было возможности подать сигнал бедствия.

Оперативные поиски стали возможными благодаря тому, что путешественники заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС – это позволило спасателям точно определить район поиска.