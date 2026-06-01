В Хабаровском крае найдены пропавшие в Охотском море рыбаки Спасатели и летчики МЧС нашли в Охотском море пропавших рыбаков

Москва1 июн Вести.В Хабаровском крае завершилась операция по поиску рыбаков, которые пропали в Охотском море. Подробности сообщает МЧС по региону в MAX.

29 мая стало известно, что двое мужчин 29 и 46 лет вышли на лодке с одного рыболовецкого участка на другой в заливе Николая Охотского моря и домой не вернулись. К поискам в Тугуро-Чумиканскем районе приступили трое спасателей на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ. При осмотре с воздуха более 800 квадратных километров акватории и морского побережья были обнаружены терпящие бедствие рыбаки. Их лодку окружили льдины.

Летчики как всегда сработали профессионально. Вертолет подсел, и мы эвакуировали рыбаков в воздушное судно приводятся слова старшего группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по региону Алексея Глазкова

Спасенных напоили горячим чаем и накормили, а затем передали врачам в городе Николаевск-на-Амуре. По словам пострадавших, они попали в шторм, и в лодку начала поступать вода. В это время наступил отлив, в результате они оказались на берегу среди льдин.