Москва7 июн Вести.Поиски пропавшего мужчины ведут спасатели в районе имени Полины Осипенко, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

По данным районного отдела МВД России, 45-летний мужчина ушел с зимовья вверх по течению реки Нимелен еще 1 июня, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Сначала охотники и рыбаки искали его своими силами, но позже обратились в экстренные службы.

Накануне хабаровские спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обследовали лесной массив в районе им. Полины Осипенко… В ходе воздушной разведки спасатели и сотрудник полиции осмотрели порядка 250 квадратных километров лестного массива, мужчина не найден отметили в пресс-службе

Утром 7 июня в район поисковых работ из Комсомольска-на-Амуре выехала наземная группа поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 4 человек на автомобиле высокой проходимости.