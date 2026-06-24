SHOT: на озере в Кемеровской области пропал мужчина на сапборде

Четвертые сутки в Кемеровской области ищут мужчину на сапборде SHOT: на озере в Кемеровской области пропал мужчина на сапборде

Москва24 июн Вести.В воскресенье, 21 июня, 55-летний мужчина отправился кататься на сапборде на озере Бирюзовое в Кемеровской области и пропал. Об этом сообщает канал SHOT.

Спасатели и родные ищут пропавшего уже четвертые сутки.

Бирюзовое озеро — это бывший угольный карьер глубиной более 50 метров, после отработки он заполнился грунтовыми водами. Максимальная длина с юго-востока на северо-запад — около 2,4 км, максимальная ширина — около 350 метров отмечается в сообщении

По словам местных, последний раз мужчину видели проплывающим около местной базы отдыха.