Пропавший на сапе в Кемеровской области пастор был опытным моряком Пропавший на сапборде в Кузбасе пастор оказался бывшим моряком

Москва26 июн Вести.Игорь Шведов, пропавший во время плавания на сапборде на озере Бирюзовое в Кемеровской области, был пастором одной из протестантских общин, а также бывшим моряком. Об этом сообщил его сын Дмитрий Шведов в беседе с ТАСС.

По словам мужчины, его отец был опытным моряком и знал местность.

Он также умеет управлять судоходным транспортом, паромами. Он, конечно, нечасто катался на сапборде, и фактически это была его первая вылазка... Он часто бывал в Междуреченске на этом озере, отдыхал, купался приводятся слова Дмитрия Шведова

Игорь Шведов пропал 21 июня. Очевидцы видели его в последний раз проплывающим на сапборде около местной базы отдыха.

Его ищут спасатели, волонтеры, силовые ведомства и представители церкви. В поисках также задействованы дайверы и оборудование для просмотра дна водоема.

По словам его сына, в день исчезновения Игорь оставил телефон дома, чувствовал он себя хорошо.