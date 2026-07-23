Детей унесло, отец утонул: во время сплава по Исети перевернулись 5 сапбордов

На реке Исеть унесло течением детей-сапбордистов, их отец погиб Детей унесло, отец утонул: во время сплава по Исети перевернулись 5 сапбордов

Москва23 июл Вести.Пять сапбордов перевернулись вчера, 22 июля, во время сплава по реке Исеть в районе деревни Малая Кодинка на Урале. Двоих детей с мамой унесло течением, их отец утонул, сообщает KP.RU.

Руководитель Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда Павел Вишняускас рассказал изданию, что в этом месте есть много крутых спусков, похожих на небольшие водопады. По его словам, туристы сорвались с них и перевернулись.

Отмечается, что группа туристов не была зарегистрирована. На двух перевернувшихся сапбордах находились два ребенка 9 и 13 лет с родителями, уточнили в главке МЧС по Свердловской области. При этом все, кроме главы семейства, были в спасательных жилетах.

Всех унесло течением. Дети и женщина были в спасательных жилетах и выжили. А их отец, к сожалению, утонул рассказал Павел Вишняускас

Сейчас спасатели на катере патрулируют реку. Тело мужчины пока не нашли.

В МЧС уточнили, что женщину с детьми вынесло на берег, затем им помогли очевидцы. Медицинская помощь им не потребовалась.