Москва13 июнВести.Два человека утонули в Волге в результате опрокидывания сапборда, спасательных жилетов на них не было, сообщает главк МЧС по Татарстану.
Трагедия произошла в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Сапборд, на котором катались двое взрослых и трое детей, опрокинулся, и все они упали в воду.
Дети стали тонуть. Девочка 8 лет и 5-летний мальчик были спасены.
При спасении тонущего мальчика 4 лет утонул 34-летний мужчинаговорится в публикации ведомства в MAX
Прибывшие по вызову водолазы обследовали 6 тысяч квадратных метров акватории Волги.
Тела мальчика и мужчины они обнаружили на расстоянии 50 метров от берега на глубине 8 метров. Их извлекли из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.
Предварительная причина происшествия – нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, подчеркнули в республиканском спасательном ведомстве.