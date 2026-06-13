Катавшиеся на сапборде без жилетов мужчина и 4-летний мальчик утонули в Волге

Мужчина и 4-летний мальчик утонули в Волге после падения с сапборда Катавшиеся на сапборде без жилетов мужчина и 4-летний мальчик утонули в Волге

Москва13 июн Вести.Два человека утонули в Волге в результате опрокидывания сапборда, спасательных жилетов на них не было, сообщает главк МЧС по Татарстану.

Трагедия произошла в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Сапборд, на котором катались двое взрослых и трое детей, опрокинулся, и все они упали в воду.

Дети стали тонуть. ‎Девочка 8 лет и 5-летний мальчик были спасены.

При спасении тонущего мальчика 4 лет утонул 34-летний мужчина говорится в публикации ведомства в MAX

Прибывшие по вызову водолазы обследовали 6 тысяч квадратных метров акватории Волги.

Тела мальчика ‎и мужчины они обнаружили на расстоянии 50 метров от берега на глубине 8 метров. Их извлекли из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, подчеркнули в республиканском спасательном ведомстве.