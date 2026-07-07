Москва7 июл Вести.В Татарстане завершилась поисковая операция - спасатели обнаружили тело музыканта Виктора Севастьянова, который утонул в Волге после столкновения с гидроциклом. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.

Тело погибшего 35-летнего музыканта нашли на глубине более шести метров примерно в 80 метрах от берега. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, которые проводят проверку по факту инцидента.

В 19.56 водолазы ЗПСО №2 ПСС Республики Татарстан при МЧС РТ обнаружили утонувшего мужчину в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра. Тело погибшего доставлено на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов говорится в публикации

Трагедия случилась у поселка Октябрьский 6 июля. Девушка без прав, управляя гидроциклом, врезалась в компанию мужчин на сапбордах. Севастьянов рухнул в воду и не смог выбраться.

Виктор Севастьянов был солистом государственного оркестра Татарстана. Также он работал с Татарской государственной филармонией и вел занятия в международной школе Казани.