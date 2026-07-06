Москва6 июлВести.На Волге в Зеленодольском районе Татарстана 22-летняя девушка, управляя гидроциклом, врезалась в группу сапбордистов. В результате погиб 35-летний солист государственного оркестра Татарстана. Об этом сообщает Baza.
Ранее сообщалось, что девушка не имела прав на управление речным транспортом. Она столкнулась с тремя сапбордистами, после чего все они упали в воду.
Двое смогли выбраться, а Виктор пропал без вести. Позже его тело обнаружили спасателиотмечается в сообщении
Виктор преподавал в международной школе Казани, он также играл на гитаре в кавер-группе.
Проводится проверка.