Baza: солист оркестра в Татарстане погиб при столкновении с гидроциклом

При столкновении гидроцикла с сапбордами в Татарстане погиб солист оркестра Baza: солист оркестра в Татарстане погиб при столкновении с гидроциклом

Москва6 июл Вести.На Волге в Зеленодольском районе Татарстана 22-летняя девушка, управляя гидроциклом, врезалась в группу сапбордистов. В результате погиб 35-летний солист государственного оркестра Татарстана. Об этом сообщает Baza.

Ранее сообщалось, что девушка не имела прав на управление речным транспортом. Она столкнулась с тремя сапбордистами, после чего все они упали в воду.

Двое смогли выбраться, а Виктор пропал без вести. Позже его тело обнаружили спасатели отмечается в сообщении

Виктор преподавал в международной школе Казани, он также играл на гитаре в кавер-группе.

Проводится проверка.