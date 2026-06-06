Пилот погиб при крушении легкомоторного воздушного судна в Татарстане

Пилот погиб при крушении самодельного легкомоторного самолета в Татарстане Пилот погиб при крушении легкомоторного воздушного судна в Татарстане

Москва6 июн Вести.В Республике Татарстан самодельное легкомоторное воздушное судно потерпело крушение, в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно, вечером 6 июня после взлета с посадочной площадки "Казанбаш" произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна.

В результате происшествия пилот погиб… Организована процессуальная проверка по … ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Следователи работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины авиационного инцидента.

Как уточнили в МЧС России по Республике Татарстан, погиб 57-летний мужчина. По предварительной информации, он был любителем авиации и самостоятельно сконструировал и собрал самолет.