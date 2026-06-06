Москва6 июнВести.В Республике Татарстан самодельное легкомоторное воздушное судно потерпело крушение, в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.
Предварительно, вечером 6 июня после взлета с посадочной площадки "Казанбаш" произошло крушение самодельного легкомоторного воздушного судна.
В результате происшествия пилот погиб… Организована процессуальная проверка по … ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Следователи работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины авиационного инцидента.
Как уточнили в МЧС России по Республике Татарстан, погиб 57-летний мужчина. По предварительной информации, он был любителем авиации и самостоятельно сконструировал и собрал самолет.