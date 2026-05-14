Москва14 маяВести.Парашютист погиб во время спортивно-тренировочного прыжка в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
ЧП произошло в четверг, 14 мая, в Шпаковском районе.
Ставропольской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и в сфере образовательной деятельностиговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Воздушное судно, с которого прыгал парашютист, взлетело с посадочной площадки "Русская".