Прокуратура начала проверку после гибели парашютиста в Ставропольском крае

Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае Прокуратура начала проверку после гибели парашютиста в Ставропольском крае

Москва14 мая Вести.Парашютист погиб во время спортивно-тренировочного прыжка в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в четверг, 14 мая, в Шпаковском районе.

Ставропольской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и в сфере образовательной деятельности говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Воздушное судно, с которого прыгал парашютист, взлетело с посадочной площадки "Русская".