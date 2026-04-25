Прокуратура проведет проверку по факту происшествия с парапланеристом в КБР

По факту происшествия с парапланеристом в горах КБР назначена проверка Прокуратура проведет проверку по факту происшествия с парапланеристом в КБР

Москва25 апр Вести.Южная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту происшествия в горах Кабардино-Балкарской Республики. Информация размещена в канале ведомства MAX.

По уточненной информации, 25 апреля 2026 года парапланерист совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной площадки парадрома "Флай Чегем".

Нальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов говорится в сообщении

Вопрос о необходимости принятия мер реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий.

Ранее СМИ сообщали, что парапланерист получил травмы рук и ног.