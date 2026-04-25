Москва25 апрВести.Южная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту происшествия в горах Кабардино-Балкарской Республики. Информация размещена в канале ведомства MAX.
По уточненной информации, 25 апреля 2026 года парапланерист совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной площадки парадрома "Флай Чегем".
Нальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетовговорится в сообщении
Вопрос о необходимости принятия мер реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий.
Ранее СМИ сообщали, что парапланерист получил травмы рук и ног.