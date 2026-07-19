СК по КБР: идет проверка после гибели альпиниста при восхождении на Эльбрус

В КБР организована проверка после гибели альпиниста при восхождении на Эльбрус СК по КБР: идет проверка после гибели альпиниста при восхождении на Эльбрус

Москва19 июл Вести.В Кабардино-Балкарской Республике организована проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 19 июля два человек при восхождении на Эльбрус сорвались со скалы на восточной вершине горы.

Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы… По результатам [доследственной] проверки будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время организованы поиски пострадавшего.