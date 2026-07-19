Москва19 июлВести.Альпинистами, один из которых погиб при восхождении на Эльбрус, оказались отец и его 11-летний сын. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Кабардино-Балкарской Республике.
По имеющимся сведениям, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 гг.р. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончалсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Альпинисты сорвались, находясь на высоте 4,2 тыс. м.
В МЧС по Кабардино-Балкарской Республике добавили, что на место выдвинулись 12 спасателей.
Проверочные мероприятия продолжаются.