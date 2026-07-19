Участниками восхождения на Эльбрус, при котором погиб человек, были отец и сын

Участниками восхождения на Эльбрус, при котором погиб человек, были отец и сын Участниками восхождения на Эльбрус, при котором погиб человек, были отец и сын

Москва19 июл Вести.Участниками восхождения на Эльбрус, во время которого погиб альпинист, являлись отцом и сыном. Об этом сообщил представитель оперативных служб в беседе с агентством ТАСС.

Два человек при восхождении на Эльбрус сорвались со скалы на высоте 4,2 тыс. м на восточной вершине горы. Один из них погиб, второй получил серьезные травмы. По факту произошедшего была организована проверка.

Есть информация, что в восхождении участвовали отец и сын, однако пока данных о возрасте и других подробностей нет. Сейчас спасатели поднимаются к месту, где находится выживший альпинист приводятся слова собеседника

В МЧС по Кабардино-Балкарской Республике добавили, что на место выдвинулись 12 спасателей.

Также по данным некоторых СМИ, погибшим оказался ребенок 11 лет, у пострадавшего, предположительно, переломы ребер и травма бока. Однако по этой информации официального подтверждения пока нет.