Москва11 июлВести.Организовано проведение проверки по факту гибели туриста на горе Эльбрус, сообщает СУ СК по Кабардино-Балкарии (КБР).
По предварительным данным, сегодня, 11 июля, группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус.
На обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и скончалсяговорится в публикации ведомства в Telegram-канале
В настоящее время осуществляется его спуск с горы, жизни и здоровью других участников группы угрозы нет, сообщили в СК по КБР. Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.