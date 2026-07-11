Турист скончался после восхождения на Эльбрус, его тело спускают С Эльбруса эвакуируют тело скончавшегося туриста

Москва11 июл Вести.Организовано проведение проверки по факту гибели туриста на горе Эльбрус, сообщает СУ СК по Кабардино-Балкарии (КБР).

По предварительным данным, сегодня, 11 июля, группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус.

На обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и скончался говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

В настоящее время осуществляется его спуск с горы, жизни и здоровью других участников группы угрозы нет, сообщили в СК по КБР. Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.