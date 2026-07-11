Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело альпиниста из Малайзии

Погибшим на Эльбрусе туристом оказался альпинист из Малайзии Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело альпиниста из Малайзии

Москва11 июл Вести.При спуске с вершины Эльбруса скончался 48-летний альпинист из Малайзии. Спасатели эвакуировали его тело, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что группа из четырех незарегистрированных альпинистов на Эльбрусе (высота 4900 метров) попросила о помощи.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. По состоянию на 14:40 специалисты МЧС России эвакуировали тело альпиниста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов отмечается в сообщении

Были привлечены четыре спасателя.