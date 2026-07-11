Москва11 июлВести.При спуске с вершины Эльбруса скончался 48-летний альпинист из Малайзии. Спасатели эвакуировали его тело, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии в мессенджере MAX.
Ранее сообщалось, что группа из четырех незарегистрированных альпинистов на Эльбрусе (высота 4900 метров) попросила о помощи.
На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. По состоянию на 14:40 специалисты МЧС России эвакуировали тело альпиниста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органовотмечается в сообщении
Были привлечены четыре спасателя.