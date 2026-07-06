Спасатели не могут спустить с Эльбруса тело погибшего альпиниста из-за погоды

Спустить тело погибшего на Эльбрусе альпиниста пока не позволяет погода Спасатели не могут спустить с Эльбруса тело погибшего альпиниста из-за погоды

Москва6 июл Вести.Тело погибшего при восхождении на Эльбрус альпиниста будет эвакуировано, как только позволят погодные условия, сообщили ТАСС в Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Сейчас на Эльбрусе сложная погода. Ребята будут принимать решение об эвакуации тела погибшего в зависимости от фактических метеоусловий сказал представитель отряда

Он также сообщил, что погибший приехал из Санкт-Петербурга. Он шел в группе из 10 человек, которая не подавала заявку в МЧС для прохождения маршрута.

ЧП произошло 6 июля на высоте 5,5 тысячи метров. Мужчина почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. О гибели альпиниста сообщили очевидцы. На место происшествия выдвинулись спасатели. В региональном управлении СК России начали доследственную проверку.