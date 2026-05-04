В Непале при восхождении на Эверест шерпа сорвался с высоты 5200 м

Проводник альпинистов при восхождении на Эверест сорвался с высоты 5200 м В Непале при восхождении на Эверест шерпа сорвался с высоты 5200 м

Москва4 мая Вести.В Непале сорвался шерпа в ходе сопровождения международной группы альпинистов к базовому лагерю Эвереста. После падения с высоты 5200 метров мужчина погиб. Трагедия произошла 3 мая, сообщает The Tourism times.

Проводник — 52-летний Лакпа Дэнди Шерпа — был членом экспедиции Индийско-Тибетской пограничной полиции на Эверест.

По словам офицера связи экспедиции, ЧП случилось во время восхождения с Горакшепа к базовому лагерю, до которого оставалось совсем немного. Тело шерпы уже доставлено в его родную деревню.

Отмечается, что произошедшее стало первым несчастным случаем в новом сезоне восхождений.

По данным издания, уже более 465 альпинистов из разных стран вместе с сопровождающими направились в Непал для покорения самой высокой вершины мира.

Издание отмечает, что менее недели назад нескольких команд проложили тропу через сераки (зону вертикальных ледниковых образований) и трещины ледопада Кхумбу. Ранее подобные попытки были тщетны.

В настоящее время сотни носильщиков и гидов спешат ко второму лагерю и выше. За это короткое время уже произошло несколько падений и сошла лавина, но все закончилось благополучно, пострадавших нет.