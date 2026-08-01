Москва1 авгВести.Всемирно известный альпинист Нирмал "Нимсдай" Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 м) в Пакистане. Об этом сообщили представители его команды Elite Exped.
Другие участники экспедиции также не выжили.
Сегодня мы скорбим не только по Нимсдаю, но и по каждой жизни, унесенной этой трагедией, включая его надежных партнеров по восхождениям и гидов — Пур Бахадура Гурунга (Юкта) и Ниму Шерпуговорится в сообщении
Пурджа возглавлял экспедицию из 10 альпинистов из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая, которая 29 июля начала восхождение на Броуд-Пик. Днем 30 июля на горе сошла лавина, после чего связь с группой была потеряна.
Пурджа прославился тем, что покорил все 14 восьмитысячников (вершины выше 8000 метров) всего за шесть месяцев.
Ранее тринадцатикратный восходитель на Эверест, рекордсмен России Александр Абрамов рассказал, как подготовиться к первому восхождению в горы.