Альпинист-рекордсмен Пурджа погиб в Пакистане Альпинист Пурджа погиб при сходе лавины в Пакистане

Москва1 авг Вести.Всемирно известный альпинист Нирмал "Нимсдай" Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 м) в Пакистане. Об этом сообщили представители его команды Elite Exped.

Другие участники экспедиции также не выжили.

Сегодня мы скорбим не только по Нимсдаю, но и по каждой жизни, унесенной этой трагедией, включая его надежных партнеров по восхождениям и гидов — Пур Бахадура Гурунга (Юкта) и Ниму Шерпу говорится в сообщении

Пурджа возглавлял экспедицию из 10 альпинистов из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая, которая 29 июля начала восхождение на Броуд-Пик. Днем 30 июля на горе сошла лавина, после чего связь с группой была потеряна.

Пурджа прославился тем, что покорил все 14 восьмитысячников (вершины выше 8000 метров) всего за шесть месяцев.

Ранее тринадцатикратный восходитель на Эверест, рекордсмен России Александр Абрамов рассказал, как подготовиться к первому восхождению в горы.