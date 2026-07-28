Эксперт рассказал, как подготовиться к первому восхождению в горы Эксперт дал советы по безопасности планирующим первое восхождение в горы

Москва28 июл Вести.При первом восхождении в горы нельзя пренебрегать помощью профессиональных альпинистов. Об этом ИС "Вести" рассказал президент клуба "Семь вершин", тринадцатикратный восходитель на Эверест, рекордсмен России Александр Абрамов.

Он добавил, что профессиональные альпинисты могут помочь избежать ненужного риска.

Обязательно нужно обратиться к профессионалам… профессиональные гиды, профессиональные альпинисты, они максимально пытаются избежать и предсказать, предугадать все возможные несчастные случаи. Новички, конечно, этого всего не знают заявил Абрамов

По мнению альпиниста, без профессионального гида довольно сложно понять, в какой момент нужно принимать решение о спуске в случае ухудшения погодных условий.

Принять решение о спуске всегда людям тяжело, потому что они мечтали, готовились, приехали. То есть они все равно принимают решение слишком поздно. Вот гиды развернут вас раньше. И вы, конечно, на них будете обижены на этих гидов, что они вам не дали зайти, но они спасут вашу жизнь и сделают все правильно добавил Абрамов

Ранее сообщалось, что погибшие при восхождении на Эльбрус боснийские альпинисты решили не нанимать профессионального гида.