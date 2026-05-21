Россиянин Рустам Набиев рассказал о сложностях при подъеме на Эверест Поднявшийся на Эверест Рустам Набиев мог потерять пальцы из-за обморожения

Москва21 мая Вести.Россиянин Рустам Набиев, который стал первым в истории человеком, поднявшимся на Эверест на одних руках, мог потерять пальцы рук из-за сильного обморожения. О своих переживаниях он рассказал ТАСС.

Не скажу, что были опасные ситуации… Была команда, которая все контролировала. Я все время шел на руках, говорится в сообщении

По словам Набиева, один раз у него очень сильно замерзли пальцы. Ведь они постоянно соприкасались со снегом.

Ледоруб железный, жумар железный, которым я постоянно работал. Пальцы очень сильно замерзли, и я очень сильно переживал, что могу потерять пальцы рассказал Набиев

Весь подъем Набиев преодолел на руках без посторонней помощи.