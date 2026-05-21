Москва21 маяВести.Россиянин Рустам Набиев, который стал первым в истории человеком, поднявшимся на Эверест на одних руках, мог потерять пальцы рук из-за сильного обморожения. О своих переживаниях он рассказал ТАСС.
Не скажу, что были опасные ситуации… Была команда, которая все контролировала. Я все время шел на руках,говорится в сообщении
По словам Набиева, один раз у него очень сильно замерзли пальцы. Ведь они постоянно соприкасались со снегом.
Ледоруб железный, жумар железный, которым я постоянно работал. Пальцы очень сильно замерзли, и я очень сильно переживал, что могу потерять пальцырассказал Набиев
Весь подъем Набиев преодолел на руках без посторонней помощи.