Блогер Рустам Набиев на руках покорил Эверест Уфимец Рустам Набиев первым покорил самую высокую вершину мира на руках

Москва21 мая Вести.Уфимский блогер Рустам Набиев покорил Эверест. Он стал первым человеком, покорившим вершину почти в 8850 метров высотой, только на руках. Об этом сообщает "Вести -Башкортостан".

В 2015 году во время службы в армии Рустам Набиев серьезно пострадал при обрушении армейской казармы в Омске. Долгое время он провел в больнице и лишился обеих ног.

На вершине он поднял флаг и табличку с надписью: "Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается" говорится в сообщении

До Эвереста за пять лет Набиев покорил и другие вершины: Эльбрус, Манаслу, Арарат, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа, пик Любви и Иремель.