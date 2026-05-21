Москва21 маяВести.Уфимский блогер Рустам Набиев покорил Эверест. Он стал первым человеком, покорившим вершину почти в 8850 метров высотой, только на руках. Об этом сообщает "Вести -Башкортостан".
В 2015 году во время службы в армии Рустам Набиев серьезно пострадал при обрушении армейской казармы в Омске. Долгое время он провел в больнице и лишился обеих ног.
На вершине он поднял флаг и табличку с надписью: "Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается"говорится в сообщении
До Эвереста за пять лет Набиев покорил и другие вершины: Эльбрус, Манаслу, Арарат, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа, пик Любви и Иремель.