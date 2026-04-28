Москва28 апр Вести.Присвоение высокогорным районам статуса зоны повышенной опасности сохранит жизни людям, планирующим восхождения с некомпетентными гидами. Об этом заявил ИС "Вести" мастер спорта СССР по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР), почетный спасатель России Александр Пятницин.

В частности, нужно ограничить доступ к опасным горным маршрутам, отметил Пятницин.

Нужна обязательная подготовка. Нужно уметь ходить по всем видам горного рельефа, иметь навыки страховки при помощи альпинистского снаряжения. Было бы неплохо, если бы все районы повышенной опасности, к которым относятся и горы, объявили таковыми. Возможно, стоит ограничить туда допуск просто неподготовленных людей, тем более без уведомления МЧС подчеркнул Пятницин

Кроме того, отсутствие уведомления МЧС о восхождении на маршрут должно стать основанием для запрета доступа к нему, заключил альпинист.