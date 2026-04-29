Москва29 апрВести.Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости сохранения доступа к VPN (Virtual Private Network). Его цитирует газета "Коммерсант".
По оценке главы СПЧ, VPN стал неотъемлемой частью интернета в связи с тем, что банки, бизнес и международное сообщение ведется с помощью VPN-сервисов.
Нельзя сейчас вообще взять и выключить VPNподчеркнул Фадеев
Он обратил внимание, что к регуляции данного вопроса необходимо отнестись с большой долей деликатности, чтобы не спровоцировать возникновение экономических трудностей.
Ранее сообщалось, что в марте 2026 года количество скачиваний VPN-приложений в России выросло в 14 раз по сравнению с тем же месяцем 2025 года.