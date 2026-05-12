Москва12 маяВести.Председатель Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РБК, что не понимает, как можно регулировать или запретить в России VPN.
Я вообще не очень понимаю, как регулировать VPN, потому что довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система и что запретить, выключить VPN вообще невозможноотметил глава СПЧ
По его словам, теперь всем стало ясно, что при попытке отключить VPN "вся огромная система интернета просто может быть сломана".
В то же время Фадеев выразил сожаление, что сервисы VPN используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным в РФ источникам информации.
Там не альтернативная информация, а вражеская пропаганда. Это вопрос не правовой, не тема какого-то ограничения, это вопрос гражданского сознанияполагает глава СПЧ
Он также призвал не связывать проблемы с доступом в интернет с ограничением свободы слова.РКН заявил, что не ограничивает корпоративное использование VPN внутри страны
На одной чаше весов суперкомфорт XXI века, а на другой чаше — безопасностьуказал правозащитник
Роскомнадзор ранее заявил, что не ограничивает корпоративное использование VPN внутри страны.