Фадеев заявил об отказе от VPN и назвал чтение иноагентов "противоестественным" Глава СПЧ Валерий Фадеев публично отказался от использования VPN

Москва28 апр Вести.Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в ходе профильной конференции по информационной безопасности заявил, что принципиально не использует сервисы VPN для обхода блокировок. По мнению главы СПЧ, в условиях текущего противостояния доступ к ресурсам, признанным иноагентами или нежелательными организациями, не имеет ничего общего с поиском альтернативной информации.

Фадеев подчеркнул, что стремление граждан услышать "точку зрения врага" через заблокированные зарубежные СМИ выглядит "противоестественным". Комментируя ограничения работы популярных платформ, он призвал относиться к ним как к необходимым мерам безопасности.

Чиновник также напомнил опыт работы с Telegram, отметив, что со временем общество адаптируется к новым правилам цифровой гигиены, а технические сбои в сетях являются оправданной ценой за защиту информационного пространства страны.