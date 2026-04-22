РКН заявил, что не ограничивает корпоративное использование VPN внутри страны РКН: более 1,7 тыс. предприятий получили возможность использовать VPN

Москва22 апр Вести.Более 1,7 тысячи российских компаний получили доступ к иностранным интернет-ресурсам через VPN для обеспечения своей производственной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

РКН опроверг информацию об ограничениях использования шифрованных протоколов для компаний.

При необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность заявили в ведомстве

В РКН уточнили, что в настоящее время такая возможность предоставлена для более чем 57 тысяч адресов и подсетей более 1,7 тысячи предприятий.

По данным РКН, в настоящее время в России блокируются 470 VPN-сервисов.

Ранее в Госдуме предложили создать российский "белый список" разрешенных к использованию VPN-протоколов. По мнению депутатов, это увеличит устойчивость и безопасность цифровой среды для граждан.