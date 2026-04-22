В Госдуме предложили создать список "белых VPN" Депутат Гусев предложил создать реестр разрешенных к использованию VPN

Москва22 апр Вести.Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев предложил создать в России реестр разрешенных к использованию VPN-протоколов.

Парламентарий объяснил, что существующие меры безопасности по ограничению мобильного трафика создают серьезные неудобства для граждан и представителей малого и среднего бизнеса.

По мнению Гусева, формирование списка санкционированных VPN-инструментов должно стать важным шагом в обеспечении устойчивости и защищенности отечественной цифровой среды, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что тотальный запрет подобных технологий несет риски для корпоративной безопасности и препятствует деятельности разработчиков систем защиты информации.

Он выразил уверенность в том, что наличие реестра доверенных решений поможет обеспечить необходимый уровень защиты данных в госсекторе, не создавая преград для функционирования частного предпринимательства.

Также Гусев считает необходимым составить перечень надежных отечественных хостинг-провайдеров, чьи мощности физически расположены в России, и обеспечить стабильную работу размещенных у них ресурсов.

Собеседник агентства подчеркнул, что аккредитованным российским компаниям следует гарантировать легальный доступ к ключевым международным инструментам разработки, включая зарубежные библиотеки и репозитории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не вводила ответственности за использование VPN-сервисов.