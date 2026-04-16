Депутат Боярский заверил, что перебои с интернетом носят временный характер Депутат Боярский назвал ограничения в работе интернета временным явлением

Москва16 апр Вести.Отключения и перебои с мобильным интернетом, с которыми сейчас сталкиваются россияне, носят временный характер, передает Life.ru слова главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

Он уверен, что привычный для граждан цифровой уклад со временем восстановится.

Я убежден, что это временное явление и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев сказал парламентарий

Боярский отметил, что людям приходится терпеть определенные сложности, хотя многие уже привыкли к бесперебойной и комфортной цифровой среде.

По его словам, действующие ограничения на мобильный интернет вводятся в целях безопасности. При этом, подчеркнул он, используются так называемые "белые списки" - механизмы, которые должны смягчать возникающие для пользователей неудобства и облегчать доступ к необходимым ресурсам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в стране будет полностью восстановлена и нормализована после того, как отпадет необходимость в действующих мерах безопасности и ограничениях.