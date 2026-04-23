Путин обратил внимание на сбои в работе интернета в российских мегаполисах

Москва23 апр Вести.Перебои в работе интернета в крупных городах России связаны с предотвращением террористических угроз, безопасность сейчас в приоритете. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил на совещании с кабмином по теме развития Арктического региона и Трансарктического транспортного коридора.

Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России сказал Путин

По словам российского лидера, между правоохранителями и гражданскими органами должна быть обеспечена координация в вопросе введения ограничений на работу интернета. Кроме того, должен быть проработан механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов, включая платежные системы.