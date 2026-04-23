Москва23 апрВести.Президент России Владимир Путин, объясняя, почему власти заранее не информируют граждан об ограничениях связи, отметил, что злоумышленники все видят и слышат и могут скорректировать свои преступные планы.
Когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят и, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планысказал глава государства
При этом он подчеркнул, что вместе с тем необходимо, во-первых, по итогам работы информировать граждан о том, что происходило и, во-вторых, обеспечить координацию между правоохранительными и гражданскими властными структурами при поиске оптимальных решений.
Президент также подчеркнул, что самим правоохранителям следует проявлять в своей работе избирательность, высокий профессионализм, а также учитывать жизненно важные интересы россиян.