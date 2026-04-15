Песков: ответственность за использование VPN в России не предусмотрена

Кремль: сейчас никаких запретов на использование VPN нет

Москва15 апр Вести.Россия не вводила ответственности за использование VPN-сервисов. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не располагает информацией о планах якобы ввести соответствующие наказания.

Вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено сказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера посоветовал обращаться с подобными вопросами в Минцифры и в Роскомнадзор.

14 апреля сообщалось, что операторы связи стали предупреждать пользователей в России о вероятности сбоев при использовании ряда приложений с включенным VPN.