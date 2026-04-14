Москва14 апрВести.Операторы связи стали предупреждать пользователей в России о вероятности сбоев при использовании ряда приложений с включенным VPN, сообщает РИА Новости.
В первую очередь, сложности возникают со входом в официальные приложения операторов. МТС и "Мегафон" предупреждают, что без средства обхода блокировок функционировать они будут лучше.
Оператор "Билайн" также рекомендует отключить VPN – "без него приложение работает лучше"добавляет агентство
В отдельных случаях доступ в приложения полностью ограничивается. Так происходит, например, с маркетплейсом Ozon и платежным сервисом "Яндекс Пэй".
В начале апреля сообщалось, что Министерство цифрового развития РФ рекомендовало крупнейшим российским онлайн-платформам начать блокировку трафика, поступающего через VPN, то есть средства обхода ограничений.