Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN

Москва14 апр Вести.Операторы связи стали предупреждать пользователей в России о вероятности сбоев при использовании ряда приложений с включенным VPN, сообщает РИА Новости.

В первую очередь, сложности возникают со входом в официальные приложения операторов. МТС и "Мегафон" предупреждают, что без средства обхода блокировок функционировать они будут лучше.

Оператор "Билайн" также рекомендует отключить VPN – "без него приложение работает лучше" добавляет агентство

В отдельных случаях доступ в приложения полностью ограничивается. Так происходит, например, с маркетплейсом Ozon и платежным сервисом "Яндекс Пэй".

В начале апреля сообщалось, что Министерство цифрового развития РФ рекомендовало крупнейшим российским онлайн-платформам начать блокировку трафика, поступающего через VPN, то есть средства обхода ограничений.