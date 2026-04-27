Минцифры заверило в доступности российских сервисов за рубежом Минцифры: российские сервисы работают для пользователей за рубежом

Москва27 апр Вести.Ключевые отечественные онлайн-платформы, а именно государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, работают в штатном режиме для пользователей, находящихся за рубежом. Об этом сообщает Министерство цифрового развития России.

Ключевые российские онлайн-платформы - государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы - продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. В частности, "Госуслуги" стабильно открываются с иностранных IP говорится в публикации министерства в MAX

В ведомстве подчеркнули, что российские туристы и соотечественники за границей могут получать услуги в полном объеме, однако технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.

Если зайти на российский сайт или в приложение не удается, в Минцифры рекомендуют переключиться с отельного Wi-Fi на мобильный интернет местного оператора или воспользоваться услугами другого провайдера.

Кроме того, в министерстве предупредили, что в исключительных случаях, к примеру, при фиксации масштабных DDoS-атак, разработчики могут временно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры. В таких ситуациях ведомство советует повторить попытку подключения позже, назвав подобные меры необходимым условием для безопасной работы сервисов.

Ранее Минцифры сообщало, что большинство российских сервисов блокируют доступ для пользователей с включенным VPN.