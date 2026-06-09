Минцифры и Роскомнадзор ведут диалог с операторами зарубежных онлайн-сервисов Минцифры и РКН взаимодействуют с операторами зарубежных онлайн-сервисов

Москва9 июн Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзор напрямую взаимодействуют с операторами зарубежных онлайн-сервисов, включая тех, чья деятельность в России была ограничена. Об этом Минцифры сообщила в своем канале в MAX.

Министерство и Роскомнадзор ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена из-за систематических нарушений действующего законодательства говорится в сообщении ведомства

Помимо этого, Минцифры вместе с РКН направили обращение в правоохранительные органы с просьбой поддержать инициативу по отмене блокировки игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря 2025 года.