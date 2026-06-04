В РФ обсуждают возможность наладить доступ россиян к Netflix и ИИ-сервисам

В РФ обсуждают легальный доступ к таким сервисам, как Netflix и нейросети В РФ обсуждают возможность наладить доступ россиян к Netflix и ИИ-сервисам

Москва4 июн Вести.Сотовые операторы ведут переговоры с властями о возможном доступе к зарубежным онлайн-сервисам, которые ушли с российского рынка, но не были официально заблокированы Роскомнадзором. Об этом РБК рассказал гендиректор "Билайна" Сергей Анохин.

Анохин отметил, что вопрос обсуждается на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь ведется, например, о видеоплатформе Netflix, нейросетях и других ресурсах, которые сейчас доступны только через VPN.

Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны сказал он

По словам Анохина, операторы обсуждают возможность самостоятельно открывать абонентам доступ к отдельным востребованным ресурсам.

В компании Т2 подтвердили, что это межотраслевая инициатива, которую сейчас прорабатывают все операторы связи совместно с государственными органами.

Ранее сообщалось, что Минцифры активно работает над механизмом доплаты за международный интернет-трафик для мобильной связи. Особое внимание уделяют VPN-сервисам.