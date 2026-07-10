"Известия": обходить блокировки с помощью иностранных сим-карт больше нельзя

Владельцы иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные в РФ ресурсы "Известия": обходить блокировки с помощью иностранных сим-карт больше нельзя

Москва10 июл Вести.Владельцы сим-карт иностранных операторов уже не смогут беспрепятственно получать доступ к сайтам и сервисам, заблокированным в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарии пользователей подобных карт.

До определенного времени роуминговое подключение, при котором выход в интернет фактически происходит через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, позволял обходить действующие в нашей стране ограничения. Сейчас же этот способ перестал работать.

Вместе с тем доступ по-прежнему сохраняется к сервисам, которые сами прекратили работу в России, например, Netflix и некоторым зарубежным нейросетям, отметили изданию опрошенные пользователи.

В Минцифры заявили "Известиям", что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны.

Речь идет не о полном отключении интернета, а об ограничении доступа к ресурсам, заблокированным за нарушение законодательства РФ приводит издание комментарий представителя Минцифры

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи за девять месяцев оформили 1,8 млн россиян. Володин Он напомнил, что возможность установить такое ограничение через портал "Госуслуги" или МФЦ действует с 1 сентября 2025 года.