Самозапрет на оформление сим-карт установили почти 2 млн человек Володин: 1,8 млн россиян оформили самозапрет на оформление сим-карт

Москва20 июн Вести.Самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи за девять месяцев оформили 1,8 млн россиян, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что возможность установить такое ограничение через портал "Госуслуги" или МФЦ действует с 1 сентября 2025 года.

За 9 месяцев его оформили 1,8 млн человек. Все это говорит о востребованности и эффективности принятых ранее решений написал Володин в своем канале в MAX

Председатель ГД отметил, что введенные нормы помогают защитить граждан от злоумышленников и снижают риск совершения противоправных действий с использованием телефонных номеров.

Ранее в Минцифры РФ рассказали, что сервисом проверки сим-карт на "Госуслугах" воспользовались с момента запуска 200 млн раз. Услуга позволяет проверить, какие абонентские номера оформлены на имя пользователя.