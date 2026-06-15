Москва15 июнВести.Россияне с момента запуска сервиса проверки сим-карт на "Госуслугах" воспользовались им 200 миллионов раз. Об этом рассказали в Минцифры РФ.
Там напомнили, что сервис позволяет пользователям проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. В соответствующем разделе можно узнать об оформленных договорах связи с мобильными операторами и при необходимости их приостановить или расторгнуть.
С момента запуска 1 апреля 2025 года сервисом воспользовались 200 миллионов разговорится в сообщении министерства в мессенджере MAX
По данными Минцифры, по итогам проверок 1,4 миллиона договоров связи были приостановлены, еще 533 тысячи расторгнуты.