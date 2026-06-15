Россияне 200 млн раз воспользовались сервисом проверки сим-карт на "Госуслугах" Сервисом проверки сим-карт на "Госуслугах" воспользовались 200 млн раз

Москва15 июн Вести.Россияне с момента запуска сервиса проверки сим-карт на "Госуслугах" воспользовались им 200 миллионов раз. Об этом рассказали в Минцифры РФ.

Там напомнили, что сервис позволяет пользователям проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. В соответствующем разделе можно узнать об оформленных договорах связи с мобильными операторами и при необходимости их приостановить или расторгнуть.

С момента запуска 1 апреля 2025 года сервисом воспользовались 200 миллионов раз говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX

По данными Минцифры, по итогам проверок 1,4 миллиона договоров связи были приостановлены, еще 533 тысячи расторгнуты.