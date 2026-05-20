Москва20 мая Вести.Кабинет министров Российской Федерации разработал пакет законодательных мер, направленных на пресечение использования злоумышленниками "одноразовых" SIM-карт.

Об этом в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) сообщил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС.

Как пояснил вице-премьер, новые нормы будут интегрированы во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Согласно предложенному механизму, процедура расторжения договора на оказание услуг связи станет возможной только по истечении 90 дней с момента его подписания.

Григоренко подчеркнул, что такое ограничение лишит преступников возможности мгновенно избавляться от идентификационных модулей, использованных в противоправных целях. Замглавы правительства заверил, что для рядовых абонентов новые правила не создадут дополнительных сложностей или финансового бремени.

Он уточнил, что законопроект закрепляет за операторами связи обязанность прекращать взимание платы сразу после того, как клиент официально заявит о желании отказаться от услуг. Таким образом, даже при сохранении формального действия договора в течение обязательного трехмесячного срока, фактические расходы пользователя будут остановлены в день обращения.

Ранее сообщалось, что операторы связи по запросу Роскомнадзора заблокировали в РФ 18,45 млн сим-карт за 2025 год, что на 76% превышает показатель 2024 года.