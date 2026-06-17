Минцифры: в этом году "Госключом" пользуются в 1,5 раза чаще, чем в прошлом Минцифры: популярность "Госключа" выросла в 1,5 раза

Москва17 июн Вести.Сервисом "Госключ", позволяющим бесплатно создать сертификат электронной подписи и подписывать документы, пользуются уже более 40 млн человек, которые оформили свыше 55 млн документов. Об этом сообщает Минцифры в своем канале MAX.

По данным ведомства, популярность "Госключа" набирает обороты. В текущем году его применяли в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период в прошлом.

В настоящее время с "Госключом" можно получить более 640 государственных услуг и сервисов. Свыше 4 тысяч компаний внедрили его в свои бизнес-процессы.

В Минцифре подчеркнули безопасность технологии, которая надежно защищает данные пользователя.

Отмечается, что "Госключом" может пользоваться только владелец сертификата электронной подписи и только со своего устройства. Им можно подписывать заявления на получение госуслуг, сделки по недвижимости с застройщиками, заключаемые при участии банков, документы для регистрации бизнеса и многие другие.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий появление на "Госуслугах" тревожной кнопки для жалоб на мошеннические действия.