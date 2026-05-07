Москва7 маяВести.Россияне оформили уже более 15 миллионов электронных паспортов на автомобили. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Чемезов отметил, что система позволяет хранить всю информацию об автомобиле с момента его производства на одном носителе, а если авто иностранное – с момента пересечения границы и оплаты утильсбора.
На данный момент в ней (системе "Электронный паспорт". – Прим. ред.) оформлено уже более 15 миллионов электронных паспортов на автомобилисказал Чемезов
Электронные паспорта также позволяют в упрощенном порядке осуществлять куплю-продажу машины без необходимости обращаться в ГАИ, заметил глава Ростеха.
Ранее Чемезов рассказал, что выручка Ростеха за год увеличилась на 25% и составляет чуть больше 4,5 триллиона рублей.